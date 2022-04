Wie die Seydaland Agrarbetriebe ihre Bioenergieproduktion entwickeln wollen

Landwirtschaftsbetrieb unterhält an fünf Standorten im Jessener Land Biogasanlagen. Wohin die Entwicklung gehen soll.

Schaltwarte statt Landmaschine: Nobert Dümichen ist einer von vier Landwirten in der Arnsdorfer Biogasanlage von Seydaland, die als Biogasanlagenfahrer ausgebildet und zertifiziert wurden.

Seyda/MZ - Die Morgendämmerung ist angebrochen, aber es soll an diesem und auch an den nächsten Tagen bleiben wie schon am Vortag: dunstig grau. Kein Wind, der die Wolken vertreiben könnte. „Solche Wetterlagen sind uns die liebsten“, sagt Jens Fromm. Dann nämlich können die Seydaland Vereinigten Agrarbetriebe, deren Chef Fromm ist, ein Erzeugnis besonders gut verkaufen: Strom.