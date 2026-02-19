Von der Topfkratzer-Frisur bis zum Texthänger: Mit handgefertigten Puppen und Improvisation sorgen die Listersisters bei Kindern und Senioren für einen märchenhaften Fasching.

Wie die Listersisters in Jessen mit einem improvisierten Aschenputtel verzaubern

Mitglieder der Frauengruppe „Listersisters“ aus Listerfehrda führen Aschenputtel als Puppenspiel in der Jessener Tagespflege „Jessener Land“ vor Kitakindern und Senioren auf.

Jessen/MZ. - Heidrun Hoffmeister lässt das Fleischerbeil niedersausen – und schon ist der große Zeh der bösen Wilhelmina ab. Die Mitarbeiterin der Tagespflege „Jessener Land“ geht in ihrer Rolle als böse Stiefmutter von Aschenputtel richtig auf. Neben ihr spielen Katrin Jahn und Gaby Gliesche weitere Rollen des bekannten Märchens. Die Frauen sind Mitglieder der Gruppe „Listersisters“ aus Listerfehrda. Das Puppenspiel ist ein Programmhöhepunkt der gemeinsamen Faschingsfeier der Senioren und ihrer jungen Besucher aus der nahe gelegenen Kindertagesstätte „Villa Teige“.