Wie die Glücksburger Heide erhalten werden soll

Wilhelm Reichel erarbeitet ein Konzept zum Erhalt der Heidelandschaft in dem großen Waldgebiet. Was dafür vorgesehen ist.

Wilhelm Reichel und Rebecca Rathmann starten in der Glücksburger Heide ihre Drohnenkontrolle über der Versuchsfläche.

Glücksburg/MZ - In der Zeit, in der die Heide blüht, zeigt sich die Glücksburger Heide von ihrer schönsten Seite. Dicht an dicht bedecken die anspruchslosen Pflanzen den Waldboden und offenbaren ihre lilafarbene Pracht. Dieses Naturschauspiel ist alljährlich zu erleben. Ohne aktives Eingreifen bliebe diese Pracht dem menschlichen Auge jedoch verwehrt. Denn ließe man die Natur unbegrenzt agieren, wären offene Landschaften, wie sie der Kulturlebensraum Heide braucht, innerhalb kurzer Zeit von Bäumen besetzt.

Für den Erhalt offener Heidelandschaft stehen den Förstern nur wenige Möglichkeiten frei. Entweder sie lassen Schafe und Ziegen das Areal kurz halten, sie brandroden die Flächen gezielt oder bringen schwere Technik zur Anwendung. Sowohl der Einsatz von Feuer als auch von Maschinen sind in der Glücksburger Heide nur bedingt oder gar nicht möglich. Grund hierfür ist die hohe Munitionsbelastung, Folge jahrzehntelanger militärischer Nutzung. Dennoch ist die Forstbehörde gezwungen, etwas zu unternehmen, will sie den Bestand der Heide weiter sichern.

So sah die Fläche vor dem Freiräumen aus.... Sven Gückel

Tierische Zuwanderung

Welche Wege des Handelns es trotz dieser Einschränkungen gibt, versuchte Wilhelm Reichel zu ergründen. Der junge Mann durchläuft gegenwärtig eine Ausbildung zum Förster. Beim Bundesforstbetrieb Mittelelbe, im Ausbildungsbereich Glücksburger Heide, absolviert er dazu ein Praktikum. „Jeder Trainee muss im Verlaufe dieser Zeit ein Projekt mit direktem Bezug zum aktuellen Revierleben bearbeiten. Ich habe die Aufgabe zu ergründen, wie man angesichts der benannten Einschränkungen die Heidelandschaft dennoch erhalten kann“, erläutert er. Um seine Arbeit zu dokumentieren, wurde die ausgewählte Versuchsfläche vor und nach der Bearbeitung mithilfe einer Drohne fotografiert. Das sichtbare Ergebnis stimmte sowohl Reichel als auch die zuständige Revierförsterin Rebecca Rathmann rundum zufrieden. Mit einem selbst fahrenden Raupenhacker und der Manpower von Forstwirten ist es innerhalb kurzer Zeit gelungen, die etwa ein Hektar große Fläche wie gewünscht freizustellen. Damit bietet sich der Heide für die kommenden fünf Jahre wieder genügend Freiraum zur Entfaltung.

Spätestens dann muss der Mensch ihr erneut helfen. „So schön die Heide anzusehen ist, ihr Erhalt ist sehr pflegeintensiv“, verdeutlicht Rebecca Rathmann. Doch die Folge dieser Bewirtschaftung ist lohnenswert. Die Population zahlreicher Vögel wie des Schwarzkehlchens, des Ziegenmelkers, der Heidelerche oder des Steinschmätzers steigen nachweislich an, wenn die Heidelandschaft intensiv gepflegt wird. Auch Zauneidechsen und Schlingnattern finden so ein neues Zuhause. Das belegen zudem Ergebnisse des zuständigen Umwelt- und Naturschutzbüros, das in der Glücksburger Heide aktiv ist.

... und so unmittelbar danach. Sven Gückel

Höhere Kosten

Dass die Pflege, wie sie Wilhelm Reichel in seinem Projekt vorschlägt, kostenintensiver als unter Zuhilfenahme von Großraumtechnik ist, bleibt unbestritten. Allerdings gibt es hierzu angesichts zahlreicher Restmunitionsbestände im Waldboden keine Alternative.

Insgesamt, so Wilhelm Reichel, gilt es in der Glücksburger Heide etwa 500 Hektar Fläche von Baumbewuchs frei zu halten. Mancherorts sind sie bereits munitionsfrei, an anderer Stelle übernehmen Weidetiere diese Aufgabe. Doch dort, wo die Mittel begrenzt sind, stehen dank des Projektes nun neue Wege zum Erhalt der Heidekulturlandschaft offen.