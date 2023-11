Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Holzdorf/MZ. - Niemand ist zu Schaden gekommen, kein Mensch und auch keine Maschine der Feuerwehr. Das sagt am Montag Torsten Winkelbauer, zweiter stellvertretender Jessener Stadtwehrleiter, nach dem Großeinsatz am Sonntag auf dem Hof eines Recyclingunternehmens in Holzdorf. Über mehrere Stunden waren dort rund 80 ehrenamtliche Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen im Einsatz, um einen Brand zu löschen. Die riesige, kilometerweit zu sehende Rauchsäule hatte den Feuerwehren bereits auf der Anfahrt signalisiert, dass es kein einfacher Einsatz wird. Der Brand wurde in die höchste Kategorie hochgestuft.