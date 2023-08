Das Hinterschloss in Annaburg soll ein Ort der Bildung und der Kultur werden. Dafür wird allerdings viel Fördergeld benötigt.

Landtagspräsident Gunnar Schellenberger erhält am Freitag von Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (rechts) einige Erläuterungen zu dem Schlosskomplex inmitten der Stadt.

Annaburg/MZ - Der Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt, Gunnar Schellenberger (CDU), hat den Annaburgern seine Unterstützung zugesagt. Er wolle ihnen helfen, so erklärt er am Freitagvormittag bei einem Besuch in der Stadt, das historisch bedeutsame Hinterschloss zu einer Kultur- und Bildungsstätte umzubauen. Auch die Stadtverwaltung soll dort untergebracht werden.