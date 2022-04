Wie Besucher der zwei Jessener Fitnessstudios mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten

Jessener „Muckibuden“ melden viele Neuzugänge. Was die Leute im Januar von der Couch treibt und welche Tipps ihnen Trainer zum Einstieg geben.

Jessen/MZ - Jessica Bestier stellt sich auf den Cross-Trainer und fängt nach kurzer Einweisung durch Heike Schumann-Fahl mit der ersten Übungseinheit an. Die 23-jährige Altenpflegerin aus Schweinitz hat sich nach einem Bandscheibenvorfall fest vorgenommen, mit Beginn des neuen Jahres Sport zu treiben. „Ich habe schnell gemerkt, dass Bewegung plus gezielter Muskelaufbau zur Linderung der Schmerzen beitragen“, so Jessica Bestier, für die Abnehmen überhaupt keine Rolle spielt.