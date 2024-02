Der Kreisbauernverband hat sich in Jessen zu seiner Mitgliederversammlung getroffen. Dabei werden die Protestaktionen und die noch ausstehenden Zusagen aus Berlin angesprochen.

Wie Bauern in Jessen die Lage nach den Protestaktionen bewerten

Kreisbauernverband tagt in Jessen

Jessen/MZ. - Entscheidungen, die in Berlin und Brüssel getroffen wurden, machen ihm viel Angst. Sven Borchert, erster Vizepräsident des Landesbauernverbandes Sachsen-Anhalt, bekennt das am Dienstag in der Mitgliederversammlung des Kreisbauernverbandes Wittenberg im Jessener „Schützenhaus“.