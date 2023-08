Projekto Anagrama begeistert einmal mehr das Publikum in Mönchenhöfe. Was noch geboten wird und welches wichtige Messinstrument versagt hat.

Wer in Mönchenhöfe eine Botschaft in die Herzen schickt

Lautlos, in ein Buch vertieft, betritt Efrem das Festzelt in Mönchenhöfe. So startet das ungewöhnliche Programm.

Mönchenhöfe/MZ - Es bedarf nicht vieler gesprochener Wörter, um gute Werbung für das geschriebene Wort zu machen. Efrem, der künstlerische Mittelpunkt des Projekto Anagrama, demonstrierte am Samstag anschaulich, wie das geht. Als „Geschichten-Fänger“ nahm er im Verlaufe des Dorffestes von Mönchenhöfe das Festzelt in Besitz, errichtete darin ein grandioses Bühnenbild, das dank wohliger Wärme an die heimische Stube erinnerte, und zog, dort angekommen, ohne selbst zu reden, binnen Minuten das Publikum in seinen Bann.