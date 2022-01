Wer hat Unfall in Jessen beobachtet?

Jessen/MZ - Zur Ursachenaufklärung eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 9.20 Uhr in Jessen an der Kreuzung von Rosa-Luxemburg-Straße, Nordstraße und Alter Schweinitzer Straße ereignete, bittte die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Unmittelbar am Bahnübegang waren ein BMW und ein Skoda miteinander kollidiert. Wie es dazu in der Pressemitteilung der Polizei heißt, soll der 19-jährige BMW-Fahrer aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Schweinitz den Bahnmübergang bei vollständig geschlossener Schranke überfahren haben und ist dann mit dem 47-jährigen Skoda-Fahrer, der aus der Nordstraße kommend die Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Alte Schweinitzer Straße überqueren wollte, zusammengestoßen.

Passanten oder Kraftfahrer, die Augenzeugen des Unfalls waren und nähere Angaben zum Geschehen, insbesondere zum Verhalten des BMW-Fahrers machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Rufnummer 03491/4690 zu melden.