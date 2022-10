Wer hat Günter S. aus Elster gesehen?

Elster/MZ - Seit dem Mittwoch wird in Elster Günter S. vermisst. Er habe an dem Tag gegen 8.45 Uhr das häusliche Umfeld in dem Elbeort verlassen, teilte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Donnerstag mit. Die bisherige Suche nach dem Elsteraner hat nicht zum Erfolg geführt. Darum wird die Bevölkerung um Unterstützung gebeten.

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Er trage eine Brille mit schwarzem Rand. Sein Haar wird als grau-weißer Kranz beschrieben. Vermutlich trug Günter S. , als er am Mittwoch das Haus verließ, eine blaue Jeans und eine dunkelblaue Steppjacke sowie schwarze Schuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise bei der Suche nach Günter S. aus Elster. (Foto: Polizei)

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden im Polizeirevier Wittenberg unter der Rufnummer 03491/4690 erwartet. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Informationen zum Verbleib des 85-Jährigen entgegen.