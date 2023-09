Nadine Lehnert wurde vom Stadtrat Annaburg am Dienstagabend mehrheitlich zur Vorsitzenden gewählt. Michael Grafe (links) und Stefan Schmidt gratulieren zu diesem klaren Ergebnis.

Annaburg/MZ - Mehrere Personalveränderungen haben sich im Stadtrat von Annaburg vollzogen. Ausgelöst wurden sie durch das Ausscheiden von Peter Kerz. Der bisherige Stadtratsvorsitzende aus der Fraktion Freie Wählergemeinschaft/Linke hatte sein Amt Ende August abgegeben, da er zum 1. September als Sachbearbeiter in das Bauamt der Stadtverwaltung wechselte. Wer soll seine Aufgabe bis zum Ende der Legislaturperiode Mitte des nächsten Jahres übernehmen? Darüber hatte der Stadtrat Annaburg am Dienstagabend in seiner Beratung im Feuerwehrgerätehaus zu befinden.