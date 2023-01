Wer beim Darts-Turnier in Axien gewinnt

Axien/MZ - Während im Ally Pally bei der Darts-WM Gabriel „Gaga“ Clemens die Dartwelt verzückt, begeistern in der „Friedenseiche“ in Axien die Teams Tino Waas und Stephan Neubauer sowie Benjamin Lange mit Felix Heisgen in einem irren Finalkrimi am Wochenende beim 26. Axiener Team-Darts-Turnier.