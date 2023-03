Draußen heißt es noch Volksbank Elsterland, drin ist aber die fusionierte VR-Bank Fläming-Elbaue, hier die Geschäftsstelle in Jessen.

Jessen/MZ - Die Umstrukturierung bei der VR-Bank Fläming-Elsterland eG läuft. Hinweise an Filialen weisen Kunden darauf hin, dass sich Veränderungen vollziehen. In einigen Orten sorgt das für Gesprächsstoff, aus verschiedenen Gründen, so auch aus Sorge um die Infrastruktur im Ort, auch wegen möglicher Leerstände von Gebäuden.