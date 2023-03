Dresdener Unternehmen erhält Baugenehmigung für zunächst 16 größere Energieerzeuger im Windpark Elster. Was das bedeutet.

Elster/MZ - Zentimeter für Zentimeter rüttelt die Hydraulik den schweren Meißel am Arm des Baggers in den Beton. Ingo Zielke vom Baggerunternehmen Burkhardt aus Thonhausen im Altenburger Land setzt ihn immer wieder an, bis ein Stück Beton herausbricht. Für den Maschinisten ist es das sechste Fundament von 15, für die der Betrieb, bei dem er arbeitet, den Auftrag bekommen hat. Mehrere Firmen teilen sich den Rückbau der Altfundamente jener Anlagen, die im vergangenen Jahr im Windpark Elster abgebaut worden waren (die MZ berichtete).