In der Grundschule Seyda nimmt die Einschulungsfeier keinen üblichen Verlauf. Was Ministerpräsident Reiner Haseloff veranlasst, dort dabei zu sein.

Dort ist sie am liebsten: Ingrid Mehlhorn zwischen den Schülern, rechts die neue erste Klasse, links die Zweitklässler, die das Programm zur Einschulung in Seydas Turnhalle aufführen.

Seyda/MZ - Neun Mädchen und Jungen lernen ab diesem Montag in der ersten Klasse der Grundschule Seyda. Am Sonnabend wurden sie während einer Feier in der Turnhalle eingeschult. Doch die fiel etwas anders aus, als die vorherigen und vermutlich wohl auch als die kommenden, denn neben den neun Schülerinnen und Schülern stand eine Frau in besonderem Blickfeld. Vor allem wegen ihr hatte sich der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), auf den Weg nach Seyda gemacht, mit besonderen Mitbringseln.