Während des Adventsmarkts auf dem Diest-Hof in Seyda können drei neue Figuren eingeweiht werden. Es gibt aber noch viel mehr zu sehen.

Welches neue Trio auf der Pyramide in Seyda zu sehen ist

Seyda/MZ. - „Wir treffen uns an der Feuerschale“, ruft ein Mann Kindern zu. Ob das eine gute Entscheidung ist? Denn nicht allein eine Feuerschale sorgt für Wärme auf dem Gelände des Diest-Hofes Seyda. Dort lodern mehrere Feuer und an einem kann sogar Stockbrot gebacken werden. Doch das Angebot beim Adventsmarkt am Freitagabend ist wesentlich vielfältiger und immer mehr Besucher kommen auf das Gelände. Das freut Diakon Andreas Gebhardt, Leiter der Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.