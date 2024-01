In wenigen Tagen wird in Jüterbog der Auftakt zu einem besonderen Jahr vollzogen.

Welches Jubiläum in der Nachbarschaft groß gefeiert wird

Blick auf die zweitürmige Nikolaikirche in Jüterbog

Jessen/Jüterbog/MZ. - Kaum hat das neue Jahr begonnen, schon steht im Bereich des Städtebundes „Elbe-Elsteraue“, zu dem auch Annaburg und Jessen gehören, das erste außergewöhnliche Ereignis an. Denn am kommenden Sonnabend, 6. Januar, wird der Auftakt zu den Feierlichkeiten zu 850 Jahre Stadt Jüterbog vollzogen. Dazu erklärt die Stadtverwaltung: „Das Jahr 2024 bringt Jüterbog in Feierlaune. Die Stadt feiert die Verleihung des Stadtrechts vor 850 Jahren.“