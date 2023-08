Die Armbrustschützen haben am Sonnabend ihr Königsschießen ausgetragen. Wem diesmal besondere Ehre zuteil wurde und wer der Gastgeber war.

Welche Zahl in Jessen die Kürung eines Königs auslöst

Armbrustschützen in Jessen

Jessen/MZ - Die königlose Zeit hat dieses Mal nicht so lange wie vor einem Jahr gewährt. Da war die Entscheidung erst im vierten Durchgang des Königsschießens der Jessener Armbrustschützen Schwarz-Gelb entschieden worden. Am Sonnabend brandete bereits im zweiten Durchgang Jubel auf, als Andreas Hurtzig mit seinem Schuss am großen Strahlenkranz die Leiste mit der Nummer elf getroffen hatte.