In der Sparkasse in Jessen hat es ein inzwisches traditionelles Treffen gegeben. Was Hoheiten dazu gesagt und welche Veränderungen sich vollzogen haben.

Victoria Post (rechts) überreicht in Jessen die Stele der Heidekönigin an ihre Nachfolgerin Patricia Schulze.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ - Sie hat einen exponierten Platz, die Stele der Heidekönigin des Heimatvereins „Glücksburger Heide“. Sie steht in der Schalterhalle der Sparkasse in Jessen. Jeder kann sie sehen und jetzt auch mehr über ihre Geschichte erfahren, berichtet Ursula Nachtigall vom Vorstand des Heimatvereins. Denn die Tafel an herausgehobener Stelle ist neu gestaltet. Der eigentliche Anlass des Treffens am Donnerstagnachmittag ist allerdings ein anderer.