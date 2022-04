Welche neuen Schwerpunkte sich die Jessener Feuerwehr setzt

Für ihr besonderes Engagement in der Feuerwehr wurden in der Jahreshauptversammlung drei Feuerwehrleute ausgezeichnet. In der Auswertung der Dienstbeteiligung nahm Marcel Böhme (rechts) den ersten Platz ein vor Hannes Kralisch und Michael Peschel (l.). Sie erhielten Gutscheine.

Foto: Grommisch