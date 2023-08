Die Buschkuhnsdorfer feiern wieder ihr Dorffest. Was das Programm bietet und wer bei einem Wettkampf geschickt Rasentraktoren steuert.

Welche Hindernisse beim Rasentraktorrennen in Buschkuhnsdorf zu meistern sind

Dorffest in Buschkuhnsdorf

Unmittelbar nach dem Start auf dem Parcours des Rasentraktorrennens in Buschkuhnsdorf ist ein Slalom zu meistern, hier gelingt das Torsten Schmidt.

Buschkuhnsdorf/MZ - Ingo Sattran und seine Mitstreiter haben am Wochenende viel zu tun. Als Chef des Ortsteilbeirats und des achtköpfigen Festausschusses ist er ein gefragter Mann. Schließlich soll alles möglichst reibungslos ablaufen beim Dorffest in Buschkuhnsdorf. Das ist schweißtreibend an diesem schwülen Sonnabend. Darum greift er öfters zum Handtuch, bevor die nächste Aufgabe erledigt wird.