Werterhaltung am Renaissanceschloss

Prettin/MZ - Seit einigen Wochen ist ein Teil der Westfassade der Lichtenburg eingerüstet. Und zwar an der Außen- wie auch der Hofseite. Ganz offensichtlich sind hier erneut Werterhaltungsarbeiten an dem Schloss im Gange, die die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) im Auftrag des Bundes als Eigentümer ausführen lässt. Die MZ-Redaktion erkundigte sich bei der Bima in Magdeburg, welche Arbeiten hier anstehen und inwieweit die betreffenden Gebäudeabschnitte anschließend für eine Nutzung zur Verfügung stehen.