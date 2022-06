Wein und mehr zum Mitnehmen in Jessen

Jessens Küfermeister Johannes Zwicker veranstaltet Sonntag und Montag „Pfingsten to go“. Was neben Wein noch angeboten wird.

Küfermeister Johannes Zwicker lädt am Sonntag und Montag zu „Pfingsten to go“ ein. Los geht es an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr. Neben acht verschiedenen Weinsorten gibt es auch Würstchen vom Grill oder Flammkuchen aus dem Pizzaofen.

Jessen - Der Zettel mit der Ankündigung „Pfingsten to go“ hängt bereits an der Weinmanufaktur. Johannes Zwicker betont, dass ihm der Sinn nach einer Feier steht. Den „Tag der offenen Tür“, der für den 5. Juni geplant gewesen ist, hat der Küfermeister aus Jessen bereits coronabedingt abgesagt. „Es herrscht momentan totale Ruhe“, so der 30-Jährige, der sich an die letzte Weinverkostung in seiner Manufaktur kaum noch erinnern kann.