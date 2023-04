Weil die Pegel steigen: Fähren in der Region fahren nicht

Jessen/MZ - Der Regen der vergangenen Tage hat Auswirkungen auf die Fähren in der Region. So hat am Montagmorgen die Elbfähre Elster-Wartenburg den Betrieb eingestellt. „Wegen Hochwassers“, sagt Uwe Wiedemann vom Bauamt der Stadt Zahna-Elster.