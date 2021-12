Weihnachtliches unter freiem Himmel

Jessen/MZ - Im Advent waren die beliebten Weihnachtsmusikanten wieder in Jessen und anderen Orten unterwegs. Am Vorabend des dritten Adventswochenendes spielten die vier Bläser der Elbaue-Musikanten Torsten Nowak, Sebastian Hauptig, Anja Richter-Nowak und Tina Arndt weihnachtliche Weisen in Schweinitz.

Einige Sänger des Schweinitzer Männerchores brachten älteren Mitgliedern ein kurzes Ständchen und baten die Bläser dazu. Letztlich entstand daraus ein zweistündiges Programm mit gemischten Weihnachtsweisen im Zentrum von Schweinitz.

Am Sonntag, dem dritten Advent, spielten die vier Bläser dann wie angekündigt eine Stunde lang am Pflegeheim in Jessen. Durch die geöffneten Fenster erklangen traditionelle Lieder für die Bewohner - und für die Pflegekräfte. „Rundum eine tolle Sache“, freute sich Anja Richter-Nowtraditionelle Weihnachtstour am vierten Advent führte dann alle fünf Weihnachtsmusikanten, denn Andy Richter gehört auch dazu, nach Schweinitz, Klossa, Kremitz, Rade, Grabo, Schadewalde und mehrere Punkte in Jessen.