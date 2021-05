Wehren in Buschkuhnsdorf bis Mitternacht im Einsatz

Buschkuhnsdorf

Bis Mitternacht hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehren am Montag noch gut zu tun, um die Folgen des Großbrandes in der Rinderanlage der Holzdorfer Agrargenossenschaft in Buschkuhnsdorf in den Griff zu bekommen. Gegen 20 Uhr übergab der Schweinitzer Wehrleiter Stefan Ziehe die Einsatzleitung an seine Holzdorfer und Mügelner Kameraden. Insgesamt waren Wehren aus sechs Orten zum Einsatzort gerufen worden.

Zwar ist die Brandstelle, eine große Lagerscheune der Genossenschaft, in der wie am Dienstag berichtet knapp 150 Ballen Stroh und ansonsten dringend benötigte Futtermittel lagerten, ein Totalschaden. Aber den Feuerwehren gelang es, ein Ausbreiten des Brandes auf andere Anlagen des Objektes zu verhindern.

Schwierige Bedingungen

Die Halle selbst ist inzwischen sämtlich leer geräumt. Das erfährt die MZ am Dienstag auf Nachfrage vom Einsatzleiter Stefan Ziehe. Noch am Nachmittag begannen die Einsatzkräfte der Wehren, die Trapezblechplatten heraus zu räumen, mit denen das Dach belegt war. Das war bereits in der ersten Stunde des lichterlohen Brandes eingestürzt. Wie berichtet trug es eine nagelneue, gerade betriebsbereite Photovoltaikanlage, die lediglich noch nicht ans Netz angeschlossen war.

Diese Solarelemente und die großen Blechplatten lagen auf dem Brandgut und verhinderten teilweise den Löscherfolg. Es galt also, diese Teile schnellstens herauszuschaffen. Um sie zu entsorgen, hatte der Schweinitzer Remondis-Entsorgungsbetrieb kurzfristig Container bereitgestellt. Auch das hebt Ziehe anerkennend hervor. Der Rest der Dachkonstruktion und des eingelagerten Gutes wurde zur Restablöschung auf das gegenüberliegende Feld gebracht.

Brandort beschlagnahmt

Auch der Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Holzdorf, Gerd Klaubert, habe die Einsatzkräfte ganz toll unterstützt, so Ziehe. Obwohl jener, wie die MZ am Dienstag berichtete, mit der Organisation von Ersatz für die verbrannten und brandgeschädigten Futtermittel für den eigenen Betrieb viel zu organisieren hatte.

„Die Genossenschaft hat dort auch ein Diesellager, an dem wir unsere Fahrzeuge auftanken konnten“, wertschätzt Ziehe in der Nachschau. So fielen Fahrten nach Holzdorf zur nächsten Tankstelle schon mal weg. Ebenso stellte die Genossenschaft Technik für das Aufräumen.

Noch keine Hinweise freilich gibt es zur Brandursache. Nach dem Kenntnisstand der Wittenberger Polizeisprecherin Cornelia Dieke konnten ihre Kollegen den Brandort am Montag noch nicht betreten. Er wurde, wie das üblich ist, zur Ermittlung beschlagnahmt. (mz)