Wegweiser für Azubis aus Jessen - Was die Job- und Ausbildungsmesse bringt

Viel Andrang bei Job- und Ausbildungsmesse in Jessen. Mitorganisatorin Kerstin Wienigk wird feierlich verabschiedet. Was Schüler und Chefs erzählen.

Jessen/MZ - Als Kerstin Wienigk den Blumenstrauß in den Händen hält, schießen der Wirtschafts- und Techniklehrerin Tränen in die Augen. „Es ist ein sehr emotionaler Moment“, sagt die Mitbegründerin der Job- und Ausbildungsmesse in Jessen, die nach der 13. Auflage den Staffelstab innerhalb der Sekundarschule Nord an Jördis Müller-Wolf übergibt. „Ich wollte nicht mit der Zahl 13 abschließen, doch die Corona-Pandemie hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht“, meint Kerstin Wienigk, die nach dem laufenden Schuljahr in den Ruhestand geht.