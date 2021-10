Was in Prettin bei „Deutschland singt“ zur Sprache gekommen ist

In Prettin haben sich am Feiertag Frauen und Männer getroffen, um sich an „Deutschland singt“ zu beteiligen. Was dabei zur Sprache gekommen ist.

Auf der Wiese am Gemeinschaftshaus in Prettin trafen sich am Sonntagabend Sangesfreudige aus mehreren Orten der Region, um auf diese Weise den Tag der Deutschen Einheit zu begehen.

Prettin/MZ - Im Kerzenschein wurde am Sonntagabend auf der Wiese vor dem Gemeinschaftshaus in Prettin gesungen. Aus verschiedenen Teilen der Region waren Frauen und Männer, auch einige Jugendliche, zusammengekommen, um sich an der Aktion „Deutschland singt“ am Tag der Deutschen Einheit zu beteiligen.

Mit dem Lied „Kein schöner Land“ wurde der Abend eingeleitet, den Axel Wisniewski und Michel Krause moderierten. Sie wiesen auf die Besonderheiten der ausgewählten Lieder hin, deren Texte per Beamer auf einer großen Leinwand zu lesen waren.

Nicht selbstverständlich

Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft) meinte, dass gerade den jüngeren Generationen vermittelt werden sollte, dass die deutsche Einheit nichts Automatisches und Selbstverständliches war. Er würdigte den Impuls der Evangelischen Singschule Annaburg-Prettin unter der Leitung von Eva-Maria Glüer, so dass Prettin an diesem Abend des Feiertages erneut ein hörbarer Teil innerhalb der Gemeinschaftsaktion in Deutschland sei und damit einen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander und zum Zusammenhalt leiste.

Neben den Sängern, zum einen aus verschiedenen Chören der Region, aber auch etlichen anderen, die Freude am Gesang haben und deren Teilnahme Lob fand, wurden die Leistungen von zwei Solisten gewürdigt. Annaburgs Pfarrerin Viola Hendgen war kurzfristig für die erkrankte Bianca Heinisch eingesprungen und sang von Abba „Thank you for the music“. David Däumichen interpretierte „Chöre“ von Mark Forster.

Ganz verschiedene Lieder wurden am Sonntagabend in Prettin angestimmt. Frank Grommisch

Von der Kraft des Singens

Eva-Maria-Glüer, Vorsitzende der Evangelischen Singschule Annaburg-Prettin und Kantorin, warb für das Singen. Das trage zum Wohlbefinden bei und darauf sollte auf keinen Fall verzichtet werden. Und wenn die Corona-Einschränkungen keine Gemeinschaften zuließen, dann könne auch jeder für sich singen. Im Badezimmer herrsche ohnehin die beste Akustik. Wer kennenlernen möchte, was das gemeinsame Singen auslöst, der könne sich derzeit am Projektchor Advent beteiligen, der sich mittwochs um 19.30 Uhr für eine Stunde in der Stadtkirche von Prettin treffe.

Mit dem gemeinsamen Gesang der Nationalhymne und der Europahymne klang der Abend aus.