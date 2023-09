Was Hunderte Leute in Zahna an die Straßenränder zieht

An der Straße vor dem Bauernmuseum in Zahna stehen viele Interessierte, als die Traktorenparade an ihnen vorüber zieht. Dabei ist auch ein Traktor der Marke Famulus, das Arbeitspferd der 1950er und -60er Jahre, wie Moderator Peter Klotz wissen lässt.

Zahna-Elster/MZ - Von Beginn an viele Besucher lockt das 30. Zahnaer Ernte- und Stadtfest an. Peter Schulze, Vorsitzender des Fördervereins Bauernmuseum Zahna, blickt am Sonnabend zufrieden in die Runde und verfolgt, wie Traktoren auf den Hof der Agrofarm rollen. Das Wetter passt, das Programm kann wie geplant ablaufen, da ist die Stimmung gut und das entschädigt für den großen Aufwand bei der Vorbereitung. Denn die Tage vor dem Ernte- und Stadtfest seien anstrengender als das Fest selbst, sagt er.