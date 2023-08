Ein Lastwagen gerät in Brand und ein Blitz schlägt in ein Einfamilienhaus ein. Doch für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute sind dies nicht die einzigen Aufgaben.

Was Großeinsätze in Groß Naundorf und Prettin auslöst

Unmittelbar hinter dem Ortsausgang von Groß Naundorf in Richtung Plossig ist am Montag ein Lkw ausgebrannt. Das erfordert einen Großeinsatz der Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Annaburg.

Annaburg/MZ - So schnell kann sich das Blatt wenden. Längere Zeit war es relativ ruhig für die Feuerwehren im Stadtgebiet von Annaburg. Doch am Montag und Dienstag hat sich das jäh geändert. Die Hilfe der Ehrenamtlichen wurde während des schweren Gewitters in der Nacht zum Dienstag in Prettin benötigt.