Was die Landes-Bildungsministerin in Jessen zum Mangel an Pädagogen sagt

Jessen/MZ - Fragen von Schulleitern, Lehrern und Elternvertretern stellte sich am Dienstagabend die Landes-Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) in einem Forum im Gymnasium in Jessen. Eingeladen dazu hatte der hiesige Regionalverein der CDU. Dessen Vorsitzender Guido Arndt gab in seiner Begrüßung einen Themenrahmen vor: Kampf um die besten Kräfte und wie sie in der Region gehalten werden können, Voraussetzungen für den Wechsel aufs Gymnasium, Sinn von Schullaufbahnempfehlungen, Zugang zum Lehramtsstudium als Kernpunkte.