Was der Jessener Arzt Martin Steinert am Ende der Welt erlebt

Der Jessener Mediziner Martin Steinert war an der Westküste Grönlands unterwegs. Dort besuchte er unter anderem die nördlichste Stadt der Erde.

Diese Beiden fotografierte Martin Steinert am Hafen in Qaanaaq. Diese Stadt gilt als die nördlichste der Welt.

Jessen/MZ - „Eigentlich wollte ich in dieser Zeit auf einem Schiff im Mittelmeer sein und Flüchtlingen helfen“, sagt Martin Steinert nach seiner Rückkehr. Dieser Einsatz sei allerdings abgesagt worden. Die Alternative führte ihn statt dessen in die Gegenrichtung, quasi bis ans Ende der Welt. Qaanaaq, einer der Orte, die der Jessener auf seiner Reise besuchte, gilt als die nördlichste Stadt der Erde. Sie liegt an der nordwestlichen Küste Grönlands.