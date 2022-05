Was Bethauer Kinder aus einem Stromkasten machen

Graffitikünstler zeigen Kindern und Jugendlichen aus Bethau, wie mit einer Spraydose Kunst gemacht wird. Welches Motiv an erster Stelle steht.

Bevor es an die Wand geht, wird auf Pappe geübt. Die Bethauer Kinder machen aus einem schlichten Stromkasten ein buntes Graffitikunstwerk.

Bethau/MZ - Oli Johannsen und Robert Kraatz verteilen an die Kinder und Jugendlichen aus Bethau FFP2-Masken, diese sollen sie nicht vor einem Virus, sondern Farbpartikeln schützen. Den Stromkasten beim Sportplatz haben sie bereits gesäubert und vorgestrichen. Endlich dürfen die in Handschuhe und Kittel gekleideten Künstler an die Spraydosen, um ihr seit Stunden im Workshop erarbeitetes Graffiti anzugehen.