In Premsendorf wird ein Oktoberfest gefeiert. Was die Gäste erleben können und wer mit „Starbesetzung“ angereist ist.

Was Besuchern an der Premsendorfer Rieke geboten wird

Premsendorf/MZ - Die Mühen haben sich gelohnt. Der Kulturverein Premsendorf hat mit seinem Oktoberfest an der Rieke wieder den Nerv vieler Leute getroffen. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 10 Uhr, doch erste Gäste finden sich schon über eine Stunde davor ein. Ihnen sind noch viele gefolgt, so dass Vereinsvorsitzender Georg Cieplik und seine Mitstreiter, die sich beim Vorbereiten ins Zeug gelegt hatten und am Montag zum Aufräumen wieder beieinander sind, zufrieden auf die Gästeschar schauen. Dass der Eismann die Zeit verschlafen hat und später als erwartet anrollt, ist da fast vergessen.