Jessen/MZ. - Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landtags Sachsen-Anhalt wird sich am Mittwoch, 6. März, mit der Raupenplage im Jessener Land befassen. Als Tagesordnungspunkt ist vermerkt, dass die chemische Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und ähnlicher Schädlinge behandelt werden soll. Dazu ist ein Bericht der Landesregierung angekündigt und eine eventuelle Stellungnahme zu dem Sachverhalt.

Die Beratung in dem Ausschuss ist eine Folge der Petition aus dem Jessener Land, die von mehr als 3.200 Leuten unterschrieben und im Dezember übergeben wurde. Von Parlamenten und Regierungen in Bund und Land werden auf diese Weise wirksame Maßnahmen gegen die Raupenplage gefordert, die Jahr für Jahr in der Elbaue und angrenzenden Gebieten zugenommen hat und die Lebensqualität der Bewohner einschränkt.

Furcht vor großen Schäden

Ein starker Befall wird auch für 2024 befürchtet. Viele Nester in Bäumen verstärken die düstere Prognose. Nach Angaben der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen war der Landkreis Wittenberg der Befallsschwerpunkt mit Goldafterraupen, so vor allem Bereiche bei Schützberg, Gorsdorf, Hemsendorf, Ruhlsdorf, Purzien, Gerbisbach, Schöneicho, Rade, Rettig, Kietz, Lebien, Groß Naundorf und Annaburg. Die Befallsfläche wurde mit 52 Hektar angegeben. Die Ursache für das vermehrte Auftreten des Goldafters sei in der warmen und trockenen Witterung im Zuge des Klimawandels zu sehen.

Das Ergebnis der Beratung im Petitionsausschuss des Landtags fällt durchwachsen aus, um die Einschätzung von Holger Lehmann aus Düßnitz, einem der Initiatoren, zusammenzufassen, der gemeinsam mit Ina Jäniche an der Beratung teilnahm. Eine Möglichkeit der chemischen Bekämpfung werde beim Goldafter nicht gesehen. Dafür gebe es kein zugelassenes Spritzmittel. Es kam zur Sprache, mit natürlichen Feinden, zum Beispiel mit Gallwespen, die Raupen zu bekämpfen oder die Raupennester abzusammeln. Ihm ist das unverständlich. Wie soll das bei vielleicht Millionen Nestern geschafft werden? Er habe in der Beratung den Eindruck gehabt, dass sich mehrere in der Runde das wahre Ausmaß der Raupenplage in der Elbaue nicht vorstellen können.

Geld auch für Goldafter?

Zu den Fragen, die nun zu klären sind, gehört, ob Fördermittel, die für das Eindämmen der Eichenprozessionsspinner zur Verfügung stehen, auch für den Goldafter und andere Schädlinge genutzt werden können. Immerhin sei verstanden worden, so Holger Lehmann, dass schnell gehandelt werden muss, wenn man gegen die Raupen vorgehen will, denn es wird nicht mehr lange dauern, bis die gefährlichen Raupen mit Brennhaaren wieder auf den Bäumen fressen.

Neben dem Sozialausschuss soll sich auch der Umweltausschuss mit der Raupenplage im Jessener Land befassen. Dieses Gremium tagt ebenfalls am Mittwoch, doch auf der Tagesordnung im Internet ist von Raupenplage nichts zu lesen. „Das wäre schlecht“, sagt Holger Lehmann, denn die Zeit drängt.

Er räumt ein, dass er sich von der Beratung in Magdeburg mehr versprochen hatte. Aber ans Aufgeben wird nicht gedacht. „Wir werden da dranbleiben. Wir kämpfen weiter“, sagt er. Er ist dem Bundestagabgeordneten Sepp Müller und dem Landtagsabgeordneten Siegfried Borgwardt (beide CDU) für ihre Unterstützung dankbar. Dadurch werde das Thema jetzt in Magdeburg behandelt. Er ist gespannt, wie die Beratungen in den beiden Landtagssauschüssen ausgehen. Danach verständigt sich der Petitionsausschuss erneut dazu.