Was in Arnsdorf erst kürzlich eingeweiht worden ist und welches Getränk die Frauen des Heimatvereins im Frühschoppenprogramm besingen.

Warum sich in Arnsdorf Störche sammeln

Arnsdorf/MZ - „Die Stadt ist ein Partner, mit dem man gut zurechtkommt“, wertschätzt Petra Räbiger, die Vorsitzende des Heimatvereins in Arnsdorf. Gerade hat sie mit „ihren“ Frauen vom Verein den sonntäglichen Auftritt im Dorffestprogramm absolviert. „Wir trinken Eierlikör. Das ist alles, was wir lieben“, heißt es in ihrem Lied. Und das eben besungene Getränk teilen sie dann auch unter den Besuchern im gut sonnengeheizten Festzelt auf.