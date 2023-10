Aus Richtung Jessen kann wieder bis an die große Ampelkreuzung in Schweinitz gefahren werden.

Schweinitz/MZ. - Auf eine neue Verkehrsführung in Schweinitz haben sich Kraftfahrer einzustellen. Am Montag ist die Baustelle auf der B 187 auf die andere Seite der Ampelkreuzung, in Richtung Holzdorf, gerückt. Am Nachmittag nach 14 Uhr konnte der erste Bauabschnitt für den Verkehr freigengegeben werden.