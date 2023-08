In Zahna-Elster nimmt man sich dem Investitionsstau an und investiert viel Geld in die Feuerwehren. Das Land reagiert mit viel Bürokratie auf Anträge.

In die Feuerwehren der Stadt Zahna-Elster wird derzeit einiges investiert. Die Ortswehr in Elster wartet auf ein neues Auto. Das TSF-W (rechts) wird gegen ein neues Fahrzeug ersetzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zahna-Elster/MZ - Es gibt wohl keinen Bereich, außer in Bildungseinrichtungen, wo so oft und zurecht die Rede von zu behebenden Investitionsstau ist, wie in den Feuerwehren. Veraltete Technik, Fahrzeuge, die teils noch aus DDR-Zeiten stammen und Nachwuchsprobleme bereiten auch der Feuerwehr in Zahna-Elster Sorgen. Und das obwohl hier gerade eine ganze Menge Geld in die Hand genommen wird, weiß Sarah Hoffmann. Sie ist die zuständige Sachbearbeiterin für Brand- und Katastrophenschutz bei der Stadt und selbst Mitglied der Feuerwehr.