Warum Fred Müllers Alpakas keine Weihnachtsbaum-Leckerli bekommen sollen

Seyda/MZ - Fred Müller schneidet mit der Gartenschere einen Tannenzweig ab und läuft mit dem „Leckerli“ unter dem Arm in Richtung Koppel. Dabei wird er von einer Gruppe Alpakas beobachtet, die ihr Herrchen am Eingangstor stürmisch begrüßen. Der Besitzer der Alpakaburg „Molino“ in Seyda hält den Tieren den Zweig entgegen, die sofort gierig an den Nadeln zupfen.