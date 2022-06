Warum Feuerwehrfahrzeuge die Jessener Hirtenwiese ansteuern

Naturfreunde in Uniform: Vier Jugendfeuerwehren überreichen dem Heimatverein „Glücksburger Heide“ Nistkästen.

Jessen/MZ - Sie kommen von allen Richtungen auf die Jessener Hirtenwiese zugerollt - und bringen viele Geschenke mit. In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein „Glücksburger Heide“ haben die Floriansjünger aus den Jugendfeuerwehren Holzdorf, Naundorf, Jessen und Seyda Nistkästen gebaut und sie dem Verein mit Detlef Polzenhagen an der Spitze am Freitag feierlich übergeben.