Warum ein besonderes Gerät auf der Jessener Elsterbrücke stationiert ist

Landesstraßenbaubehörde lässt Sonderprüfung an Jessener Elsterbrücke vornehmen. Was Fachgruppenleiter Lars Heinz sagt und künftig unvermeidbar ist.

Jessen/MZ - Lars Heinz klettert am Ende des Lastkraftwagens eine Leiter hinunter und schaut kurz darauf über den Brückenrand. Der Fachgruppenleiter Bauwerksmanagement der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt hat zuvor mit Kollegen sowie Mitarbeitern eines Ingenieurbüros aus Halle die insgesamt 89 Meter lange Elsterbrücke in Jessen von einem Untersichtgerät aus - einfach ausgedrückt Arbeitsbühne - in Augenschein genommen und betont, dass ein Ersatzneubau irgendwann fällig sei.