Die Stadt Annaburg möchte mit dem Förderverein eine Kooperation eingehen. Wann das Museum in der Lichtenburg in Prettin voraussichtlich eröffnet werden kann.

Prettin/MZ - Das Wiedereinrichten der Stadtmuseen in der Prettiner Lichtenburg wird vermutlich längere Zeit brauchen, als die zunächst hoffnungsvoll vorausgesehenen zwei Jahre. Das erklärte Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (FWG) in seinen Informationen in der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstag.