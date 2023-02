Die Annaburger Bibliothek hat das Zentrum verlassen und befindet sich jetzt in der Torgauer Straße. Was dafür den Ausschlag gegeben hat und was sich veränderte.

Annaburg/MZ - Zum Werdegang der Bibliothek in Annaburg könnte inzwischen wohl ein Buch verfasst werden. Am Dienstagnachmittag wurde ein neues Kapitel in der Geschichte der Einrichtung aufgeschlagen. Denn da hatte die Bibliothek erstmals in ihrem neuen Standort geöffnet, im Haus Torgauer Straße 45, gegenüber vom Annaburger Rathaus. Diese Gelegenheit wurde gleich für eine kleine Eröffnungsfeier genutzt.