Annaburg/MZ/TI. - Lange hat es gedauert, dann ging es auf einmal flott – das Denkmal zu Ehren des einstigen sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Weisem ist bereits am 14. Dezember an seinem bisherigen Standort bei Gertrudshof abgebaut und abtransportiert worden. „Die Maßnahme wurde entsprechend dokumentiert und wird von einer Sachverständigen begleitet“, informierte Stefan Schmidt (FWG) darüber in derStadtratssitzung Annaburgs kurz vor Weihnachten. Demnächst steht die Restaurierung an.