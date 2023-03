Wann die Bauarbeiten am Jessener Kreisverkehr wieder aufgenommen werden

Bald gehen die Bauarbeiten am Jessener Kreisel weiter.

Jessen/MZ - Ab Montag, 20. März, sollen die Bauarbeiten am Kreisverkehr in Jessen wieder aufgenommen werden. Darüber hat am Dienstag das Landesministerium für Infrastruktur und Digitales informiert.