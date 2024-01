Tour mit dem Naturschutzbund führt wie üblich in die Elsteraue, der Heimatverein „Glücksburger Heide“ steuert die Hirtenwiese an.

Wanderer haben die Qual der Wahl - Am Feiertag zwei Wanderangebote in Jessen

Streifzüge in die Natur bei Jessen

Bei der Wanderung des Naturschutzbundes in die Elsteraue bei Jessen wurde eine Strecke von etwa acht Kilometern zurückgelegt, vorbei ging es dabei an Flächen, die vom Hochwasser der Schwarzen Elster überspült waren.

Jessen/MZ. - Die Jessener Ortsgruppe des Naturschutzbundes hatte am Dreikönigstag zur traditionellen Wanderung eingeladen. Vom Treffpunkt in Jessen-Süd ging es diesmal in Richtung Eichenhain. Rund 20 Personen haben sich daran beteiligt, berichtete Vorsitzender Bernd Simon. Mit der Resonanz auf die Einladung zu dieser traditionellen Tour ist er nicht unzufrieden. „Wir waren auch schon mal nur fünf Leute.“ Die bisherige Höchstzahl habe 50 betragen.