Schweinitz/MZ - Den Garten der Familie Scheibe in Schweinitz haben sich in dieser kälteren Saison zwei Waldohreulen als Winterquartier erwählt. Sie ruhen tagsüber in einem Lebensbaum und jagen in der Nacht ihre Beute, meist Mäuse, berichtet Bernd Scheibe. Die Vielzahl der Gewölle unter ihrem „Schlafbaum“ zeige, dass das Futterangebot in der Gegend wohl sehr verlockend ist, auf diesem Grundstück länger zu verweilen.

