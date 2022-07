Warum man aus dem Forstamt in Annaburg bald in den Harz schaut

Erfahrungen des Betreuungsforstamtes in Annaburg werden beim Aufbau eines Überwachungssystems für Waldbrände im Gebirge gebraucht. Was als Modellversuch geplant ist.

Annaburg/MZ - Das Fachwissen des Betreuungsforstamts Annaburg in der Waldbandüberwachung ist in der nächsten Zeit auch im Harz gefragt. Das erfuhr die MZ bei einem Besuch in der Annaburger Behörde von deren Leiter Philipp Nahrstedt. „Wir werden einen Versuch machen für die Waldbranddirektion dort“, so Nahrstedt.