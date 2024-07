Annaburg/MZ. - In der Annaburger Heide hat sich Mittwoch ein Waldbrand entwickelt. Das Feuer sei von einer Hubschrauberbesatzung der Bundeswehr bereits am Vormittag entdeckt worden, aber am Boden sei das Areal schwer zu lokalisieren gewesen. Die Bundeswehr hatte deshalb damit begonnen, aus der Luft zu löschen. Die Brandfläche befinde sich in jenem Bereich, in dem es 2018 einen Großbrand gegeben hatte. Nach Angaben der Kreisverwaltung seien zwei bis drei Hektar von dem Feuer betroffen. Neben anderen sind die Feuerwehren von Prettin und Annaburg alarmiert worden. Später wurde ein Tanklöschfahrzeug von Jessen hinzugerufen.

Das Feuer hat Erinnerungen an den großen Waldbrand 2018 aufkommen lassen. Am 10. August 2018, kurz nach 17 Uhr, waren die ersten Wehren ausgerückt. Immer mehr Brandbekämpfer folgten, Feuerwehren aus drei Bundesländern waren im Einsatz, ebenso die Bundeswehr und Firmen. Sie alle bemühten sich darum, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Zunächst war von 80 Hektar ausgegangen worden, später wurde das auf 60 Hektar korrigiert. Über Tage waren große Anstrengungen erforderlich, um in jenem Dürrejahr das Feuer zu liquidieren. Löschtrupps aus den Landkreisen Wittenberg, Elbe-Elster und Nordsachsen, insgesamt 29 Feuerwehren, waren damals beteiligt.