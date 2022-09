Waldbrand im Harz - Wehren aus Jessen kehren nach 48-stündigem Einsatz aus Katastrophengebiet zurück

Feuerwehrleute aus und um Jessen, die bei den Löscharbeiten auf dem Brocken geholfen haben, sind am Donnerstagabend wieder heimgekehrt. Was sie erlebt haben.

Nach dem Einsatz im Harz steht die Nachbereitung an. Justin Busse, Jörg Schild und Daniel Prinz (von links) reinigen den Gerätewagen Logistik und die verwendeten Pumpen und Ausrüstungsgegenstände.

Jessen/MZ - Müde und geschafft, aber unversehrt sind die Feuerwehrleute aus Jessen und Annaburg von ihrem Einsatz im großen Waldbrandgebiet im Harz zurückgekehrt. Am Donnerstag gegen 21 Uhr waren sie am Feuerwehrgerätehaus in Jessen eingetroffen. „Alle waren kaputt und froh, wieder zu Hause zu sein“, sagte Daniel Prinz, stellvertretender Jessener Ortswehrleiter.